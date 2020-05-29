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Усі сидітимуть в тюрмі: Аваков пообіцяв контролювати справу про стрілянину в Броварах

П'ятниця, 29 травня 2020, 21:25
Усі сидітимуть в тюрмі: Аваков пообіцяв контролювати справу про стрілянину в Броварах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до українців з приводу ранкової стрільби в Броварах.

Джерело: відеозвернення міністра

Пряма мова Авакова: "Кілька дробин потрапили в вікна звичайних жителів, тому ми кваліфікуємо сьогоднішню подію як тяжкий злочин, скоєний групою осіб. Саме тому мій обов'язок, я повинен зробити так, щоб ці люди сіли в тюрму. Мені шкода багатьох з них, це молоді хлопці, які приїхали підзаробити 800 грн. з Вінниці, Києва, з тих же Броварів, але іншої реакції у нас не буде. Кожен з них буде сидіти в тюрмі.

Питання, що стосується організаторів, тих, хто посіяв зерна, які привели до такого зіткнення - це окреме питання. Це питання про непрозорість тендерів по виділенню маршрутів в обласній виконавчій владі. Це питання, де інтереси перевізників ставляться вище людей. Ось з цим ми розберемося дуже швидко найближчим часом".

Деталі: Він пообіцяв результати роботи "найближчим часом". Аваков обіцяє особисто займатися цією подією, а винних відправити на лаву підсудних, а потім за ґрати.

Передісторія:

  • Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.

Українська правда
Теми: АваковМВС
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