Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до українців з приводу ранкової стрільби в Броварах.

Джерело: відеозвернення міністра

Пряма мова Авакова: "Кілька дробин потрапили в вікна звичайних жителів, тому ми кваліфікуємо сьогоднішню подію як тяжкий злочин, скоєний групою осіб. Саме тому мій обов'язок, я повинен зробити так, щоб ці люди сіли в тюрму. Мені шкода багатьох з них, це молоді хлопці, які приїхали підзаробити 800 грн. з Вінниці, Києва, з тих же Броварів, але іншої реакції у нас не буде. Кожен з них буде сидіти в тюрмі.

Питання, що стосується організаторів, тих, хто посіяв зерна, які привели до такого зіткнення - це окреме питання. Це питання про непрозорість тендерів по виділенню маршрутів в обласній виконавчій владі. Це питання, де інтереси перевізників ставляться вище людей. Ось з цим ми розберемося дуже швидко найближчим часом".

Деталі: Він пообіцяв результати роботи "найближчим часом". Аваков обіцяє особисто займатися цією подією, а винних відправити на лаву підсудних, а потім за ґрати.

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