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Все будут сидеть в тюрьме: Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах

Пятница, 29 мая 2020, 21:25

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к украинцам по поводу утренней стрельбы в Броварах.

Источник: видеообращение министра

Прямая речь Авакова: "Несколько дробей попали в окна обычных жителей, поэтому мы квалифицируем сегодняшнее событие как тяжкое преступление, совершенное группой лиц. Именно поэтому моя обязанность, я должен сделать так, чтобы эти люди сели в тюрьму. Мне жаль многих из них, это молодые ребята, которые приехали подзаработать 800 грн. из Винницы, Киева, из тех же Броваров, но другой реакции у нас не будет. Каждый из них будет сидеть в тюрьме.

Вопрос, касающийся организаторов, тех, кто посеял зерна, которые привели к такому столкновению – это отдельный вопрос. Это вопрос о непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в областной исполнительной власти. Это вопрос, где интересы перевозчиков ставятся выше людей. Вот с этим мы разберемся очень быстро в ближайшее время".

Детали: Он пообещал результаты работы в "самое ближайшее время". Аваков обещает лично заниматься этим происшествием, а виновных отправить на скамью подсудимых, а потом за решетку.

Предыстория

  • Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Через перестрелку в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
  • Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.

Украинская правда
Темы: АваковМВД


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