Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к украинцам по поводу утренней стрельбы в Броварах.

Источник: видеообращение министра

Прямая речь Авакова: "Несколько дробей попали в окна обычных жителей, поэтому мы квалифицируем сегодняшнее событие как тяжкое преступление, совершенное группой лиц. Именно поэтому моя обязанность, я должен сделать так, чтобы эти люди сели в тюрьму. Мне жаль многих из них, это молодые ребята, которые приехали подзаработать 800 грн. из Винницы, Киева, из тех же Броваров, но другой реакции у нас не будет. Каждый из них будет сидеть в тюрьме.

Вопрос, касающийся организаторов, тех, кто посеял зерна, которые привели к такому столкновению – это отдельный вопрос. Это вопрос о непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в областной исполнительной власти. Это вопрос, где интересы перевозчиков ставятся выше людей. Вот с этим мы разберемся очень быстро в ближайшее время".

Детали: Он пообещал результаты работы в "самое ближайшее время". Аваков обещает лично заниматься этим происшествием, а виновных отправить на скамью подсудимых, а потом за решетку.

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