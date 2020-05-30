Стрілянина у Броварах: Аваков показав 6 арештованих
Субота, 30 травня 2020, 22:59
Станом на 10 вечора 30 травня суд ухвалив рішення про утримання під вартою без застави вже 6 фігурантів справи щодо перестрілки у Броварах.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter
Пряма мова: "На 22-гу сьогодні 6 особам – ухвалено утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою".
Деталі: станом на 19:30 було заарештовано 5 осіб, отже суд виніс рішення ще стосовно однієї людини. Аваков також опублікував фото арештованих.
Передісторія:
- Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
- За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
- Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
- Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
Українська правда