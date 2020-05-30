Стрілянина у Броварах: Аваков показав 6 арештованих

Станом на 10 вечора 30 травня суд ухвалив рішення про утримання під вартою без застави вже 6 фігурантів справи щодо перестрілки у Броварах.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова: "На 22-гу сьогодні 6 особам – ухвалено утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою".

Деталі: станом на 19:30 було заарештовано 5 осіб, отже суд виніс рішення ще стосовно однієї людини. Аваков також опублікував фото арештованих.

Передісторія: