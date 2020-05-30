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Стрілянина у Броварах: Аваков показав 6 арештованих

Субота, 30 травня 2020, 22:59

Станом на 10 вечора 30 травня суд ухвалив рішення про утримання під вартою без застави вже 6 фігурантів справи щодо перестрілки у Броварах.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова: "На 22-гу сьогодні 6 особам – ухвалено утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою".

Деталі: станом на 19:30 було заарештовано 5 осіб, отже суд виніс рішення ще стосовно однієї людини. Аваков також опублікував фото арештованих.

 

Передісторія:

  • Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
  • За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.

Українська правда
Теми: зброясудАваковМВС


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