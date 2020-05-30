Перестрелка в Броварах: Аваков показал 6 арестованных

По состоянию на 10 вечера 20 мая суд принял решение о содержании под стражей без залога уже 6 фигурантов дела о перестрелке в Броварах.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь: "На 22:00 сегодня 6 лицам - принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: по состоянию на 19:30 было арестовано 5 человек, следовательно суд вынес решение еще по одному человеку.

Аваков также опубликовал фото арестованных.

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