Офіс президента показав звіт фонду щодо боротьби з COVID-19

Загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі президента склав 374 млн 620 тисяч гривень – це недержавні кошти, за які закуповувалися медичні товари та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Джерело: заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пресслужба президента

Деталі: Офіс президента оприлюднив звіт фонду з ліквідації наслідків COVID=19.

Тимошенко ж нагадав, що президент Володимир Зеленський домовлявся з великим бізнесом, що той допомагатиме з закупівлею засобів захисту для українських лікарів, поліції, прикордонників і так далі. Бізнес вніс гроші до відповідного фонду.

Згідно з оперативним звітом, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі президента склав 374 млн 620 тис. грн. У 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних постачальників – на 182,6 млн грн.

На авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн.

Відбулося 17 рейсів до Китаю (10 рейсів до Сяменя, чотири рейси – до Гуанчжоу, три рейси – до Пекіна) і 4 рейси до Кореї (до Сеула).

Було закуплено:

респіраторів – 1 млн 127 тис. за середньою ціною 74,32 грн/од.,

костюмів біозахисту – 173 тис. за середньою ціною 416,16 грн/од.,

костюмів біозахисту багаторазового використання – 12 тис. за середньою ціною 1050 грн/од.,

захисних окулярів – 60 тис. за середньою ціною 111,52 грн/од.,

ПЛР-тестів іноземного виробництва – понад 100 тис. за середньою ціною 231,2 грн/од.,

наборів для ПЛР-тестування українського виробництва – 600 тис. за середньою ціною 58,02 грн/од.,

захисних екранів для обличчя – 50 тис. за середньою ціною 46,78 грн/од.,

термометрів – 21,5 тис. за середньою ціною 17,7 грн/од.,

експрес-тестів – 150 тис. за середньою ціною 173 грн/од.,

понад 6 млн медичних рукавичок та багато інших спецзасобів та обладнання.

За словами Тимошенка, ціни "дуже низькі навіть для китайського та корейського ринків".

Доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.

За словами Тимошенка, було три види вантажів: перший – те, що закуповував і привозив фонд в інтересах лікарів і поліцейських; другий – ті ж самі засоби захисту та медичне обладнання, які закуповував бізнес і передавав до лікарень або МОЗу (ці поставки також оплачував фонд); третій – засоби індивідуального захисту для аптек та магазинів, 99% із цього – тришарові маски.

Заступник голови ОП пояснив, що комерційні компанії попросили надати можливість літати з Китаю – і їм надали таку можливість, і вони літаки з масками оплачували вже самі. Завдяки цьому за два-три тижні вдалося знизити ціну масок в аптеках з 20-25 гривень до 8-10 гривень.