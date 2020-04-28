Офіс президента більше не буде займатися постачанням для медицини

Постачанням засобів та обладнання для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.

Джерело: Офіс президента за підсумками щоденної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Володимира Зеленського.

Звернення президента до міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19".

Пряма мова секретаря Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирила Тимошенка: "Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ".

Деталі: Степанов повідомив, що МОЗ уже закупило понад 70 тисяч костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду.

Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.