Офіс президента більше не буде займатися постачанням для медицини

Постачанням засобів та обладнання для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.

Джерело: Офіс президента за підсумками щоденної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Володимира Зеленського.

Звернення президента до міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19".

Пряма мова секретаря Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирила Тимошенка: "Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ".

Деталі: Степанов повідомив, що МОЗ уже закупило понад 70 тисяч костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду.

Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.

Цьому передувало: 23 березня літак Іл-76 привіз в Україну з Китаю 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.

29 березня другий літак із Китаю привіз 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту.

14 квітня президент Володимир Зеленський анонсував прибуття ще 11 літаків із засобами захисту та медичним обладнанням для боротьби з COVID-19.

23 квітня в Україну з КНР прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем, який зустрічав особисто Зеленський. Літак доставив 12 мільйонів масок, близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.

Нагадаємо: На початку квітня одеський благодійний фонд "Корпорація монстрів", який збирав допомогу бізнесу для боротьби з коронавірусом в Україні, заявив, що не зможе надалі працювати в Антикризовому штабі при Офісі президента в Києві, і запропонував провести аудит зробленого.