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Паризька мечеть вимагає дозволити служби наприкінці Рамадану

Вівторок, 5 травня 2020, 20:34

Очільник Великої мечеті Парижу вимагає від уряду дозволити мусульманам святкувати завершення Рамадану в мечеті, а в іншому випадку збирається судитися з владою за дискримінацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Очільник Великої мечеті Парижу Шемс-Еддін Хафіз вимагає від уряду змістити анонсовану дату відновлення релігійних служб, щоб мусульмани мали можливість відсвяткувати завершення Рамадану.

Вимога полягає у тому, щоб змістити дату відновлення релігійних служб на 24 травня – кінець Рамадану і Свято розговіння,  замість дати, запропонованої прем’єром у проєкті, винесеному на розгляд Сенату – "найраніше" 29 травня, що потенційно дозволить християнам Франції проводити службу у храмах на Трійцю.

За його словами, якщо на прохання не пристануть, це буде виявом дискримінації, оскільки для мусульман це свято настільки ж важливе, як Трійця для християн.

У такому разі він збирається "задіяти усі доступні юридичні механізми для захисту моральних інтересів мусульман Франції".

Велика мечеть Парижу є однією з найбільших мечетей Франції та найстарішою з мечетей на материковій території країни.

Раніше міністр внутрішніх справ Франції заявляв, що церкви, мечеті, синагоги і храми не відкриються до червня

Нагадаємо, уряд Франції продовжив надзвичайний стан через коронавірус на два місяці в рамках комплексу заходів, які будуть запропоновані парламенту у вівторок.

З початку епідемії, від коронавірусу в країні померли вже 25 201 осіб,  з них 15 826 - у лікарнях, 9375  -у соціальних та медико-соціальних закладах, переважно будинках для літніх людей. за За останню добу підтверджено 306 летальних випадків - удвічі більше, ніж в неділю, коли зафіксували найнижчий показник з 22 березня.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціяіслам
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