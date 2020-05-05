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Парижская мечеть требует разрешить службы в конце Рамадана

Вторник, 5 мая 2020, 20:34

Глава Большой мечети Парижа требует от правительства разрешить мусульманам праздновать завершение Рамадана в мечети, а в противном случае собирается судиться с властью за дискриминацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Глава Большой мечети Парижа Шемси-Эддин Хафиз требует от правительства сместить анонсированную дату возобновления религиозных служб, чтобы мусульмане имели возможность отпраздновать завершение Рамадана.

Требование заключается в том, чтобы сместить дату возобновления религиозных служб на 24 мая – конец Рамадана и Праздник разговения, вместо даты, предложенной премьером в проекте, вынесенном на рассмотрение Сената – "не раньше" 29 мая, что потенциально позволит христианам Франции проводить службу в храмах на Троицу.

По его словам, если на просьбу не согласятся, это будет проявлением дискриминации, поскольку для мусульман этот праздник столь же важен, как Троица для христиан.

В таком случае он собирается "задействовать все доступные юридические механизмы для защиты моральных интересов мусульман Франции".

Большая мечеть Парижа является одной из крупнейших мечетей Франции и самой старой из мечетей на материковой территории страны.

Ранее министр внутренних дел Франции заявил, что церкви, мечети, синагоги и храмы не откроются до июня.

Напомним, правительство Франции продлило чрезвычайное положение из-за коронавируса на два месяца в рамках комплекса мероприятий, которые будут предложены на рассмотрение парламента во вторник.

С начала эпидемии, от коронавируса в стране умерли уже 25 201 человек, из них 15 826 –в больницах, 9375 – в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно домах престарелых.

 За последние сутки подтверждено 306 летальных случаев – вдвое больше, чем в воскресенье, когда зафиксировали самый низкий показатель с 22 марта.

Темы: Францияислам


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