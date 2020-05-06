"Мрія" привезла з Китаю ще один гуманітарний медвантаж

На Київщині приземлився літак "Мрія", який привіз другу велику партію гуманітарного медичного вантажу з Китаю.

Джерело: трансляція НАК "Нафтогаз", який оплачував вантаж

Дослівно "Нафтогаз": "Засоби захисту та медичне обладнання "Нафтогаз" придбав для передачі медзакладам України".

скриншот з відеотрансляції

Деталі: "Мрія" доставила 111,5 тон гуманітарного вантажу з медичними засобами.

Повідомляється, що це друга частина вантажу від "Нафтогазу", бо 5 травня літак АН-22 "Антей" привіз до Києва також 31,5 тонни благодійного вантажу "найсучаснішої медичної допомоги".

скриншот з відеотрансляції

Зустрічатимуть літак в аеропорту "Антонов" у смт. Гостомель представники вищого керівництва країни.

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