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"Мрія" привезла з Китаю ще один гуманітарний медвантаж

Середа, 6 травня 2020, 09:46

На Київщині приземлився літак "Мрія", який привіз другу велику партію гуманітарного медичного вантажу з Китаю.  

Джерело: трансляція НАК "Нафтогаз", який оплачував вантаж

Дослівно "Нафтогаз": "Засоби захисту та медичне обладнання "Нафтогаз" придбав для передачі медзакладам України". 

 
скриншот з відеотрансляції 

Деталі: "Мрія" доставила 111,5 тон гуманітарного вантажу з медичними засобами.

Повідомляється, що це друга частина вантажу від "Нафтогазу", бо 5 травня літак АН-22 "Антей" привіз до Києва також 31,5 тонни благодійного вантажу "найсучаснішої медичної допомоги". 

 
скриншот з відеотрансляції 

Зустрічатимуть літак в аеропорту "Антонов" у смт. Гостомель представники вищого керівництва країни.

Передісторія:

  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Зеленський тоді сказав, що до поставки була причетна "не тільки державна команда, а й бізнес-учасники". Кажучи про маски з вантажу, президент зазначив, що вони підуть не лише лікарям, а й в аптеки. Однак тоді не озвучувалось, хто займався закупівлею.
  • Пізніше власник "Епіцентру", народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К". Він писав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.
  • В Офісі президента пояснили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.
  • 28 квітня Офіс президента заявив, що далі постачанням засобів та обладнання для подолання епідемії COVID-19 займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.
  • Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що доставку медичних товарів літаком "Мрія" оплатила компанія "Епіцентр", а президент його зустрів, бо "гордість".

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірусУкраїнаКитайгуманітаркаНафтогаз


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