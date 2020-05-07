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Витік газу в Індії: щонайменше 9 загиблих, сотні госпіталізованих

Четвер, 7 травня 2020, 09:41
Витік газу в Індії: щонайменше 9 загиблих, сотні госпіталізованих

Витік газу на хімічному заводі на півдні Індії призвів до загибелі щонайменше дев'яти осіб, сотні людей були доставлені до лікарень.

Джерело: The Guardian

Деталі: Інцидент стався в штаті Андхра-Прадеш. Влада побоюється, що число загиблих може зрости.

Як повідомив місцевий чиновник, рано вранці в четвер, коли сім'ї в довколишніх селах спали, стався витік стиролу із заводу LG Polymers, що належить корейцям.

За словами місцевого співробітника поліції, витік стався з двох 5000-тонних баків, які залишалися без нагляду через суворий карантин у зв'язку з коронавірусом із кінця березня.

Завод розташований на околиці Вісакхапатнаму. У місті та його околицях проживає близько п'яти мільйонів осіб.

Кадри на індійських телеканалах показують, що люди, в тому числі жінки і діти, лежать на вулицях.

За словами координатора районних лікарень, щонайменше 1000 осіб були відправлені в різні лікарні, і є побоювання, що багато хто бути без свідомості в своїх будинках.

Влада перевіряє помешкання людей, щоб доставити людей в лікарню. Їм потрібна оксигенація і свіже повітря.

Теми: Індія
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