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Утечка газа в Индии: по меньшей мере 9 погибших, сотни госпитализированных

Четверг, 7 мая 2020, 09:41

Утечка газа на химическом заводе на юге Индии привела к гибели по меньшей мере девяти человек, сотни людей были доставлены в больницу.

Источник: The Guardian

Детали: Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш. Власти опасаются, что число погибших может возрасти.

Как сообщил местный чиновник, рано утром в четверг, когда семьи в близлежащих деревнях спали, произошла утечка стирола с принадлежащего корейцам завода LG Polymers.

По словам местного сотрудника полиции, утечка произошла из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.

Завод расположен на окраине Висакхапатнама. В городе и его окрестностях проживает около пяти миллионов человек.

Кадры на индийских телеканалах показывают, что люди, в том числе женщины и дети, лежат на улицах.

По сдовам координатора районных больниц, по меньшей мере 1000 человек были отправлены в разные больницы, и есть опасения, что многие могут оказаться без сознания в своих домах.

Власти проверяют дома, чтобы доставить людей в больницу. Им нужна оксигенация и свежий воздух.

Темы: Индия


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