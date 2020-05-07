Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Утечка газа в Индии: по меньшей мере 9 погибших, сотни госпитализированных

Четверг, 7 мая 2020, 09:41
Утечка газа в Индии: по меньшей мере 9 погибших, сотни госпитализированных

Утечка газа на химическом заводе на юге Индии привела к гибели по меньшей мере девяти человек, сотни людей были доставлены в больницу.

Источник: The Guardian

Детали: Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш. Власти опасаются, что число погибших может возрасти.

Как сообщил местный чиновник, рано утром в четверг, когда семьи в близлежащих деревнях спали, произошла утечка стирола с принадлежащего корейцам завода LG Polymers.

По словам местного сотрудника полиции, утечка произошла из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.

Завод расположен на окраине Висакхапатнама. В городе и его окрестностях проживает около пяти миллионов человек.

Кадры на индийских телеканалах показывают, что люди, в том числе женщины и дети, лежат на улицах.

По сдовам координатора районных больниц, по меньшей мере 1000 человек были отправлены в разные больницы, и есть опасения, что многие могут оказаться без сознания в своих домах.

Власти проверяют дома, чтобы доставить людей в больницу. Им нужна оксигенация и свежий воздух.

Темы: Индия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Индия
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
У Украины снова появился посол в Бразилии
В Indian Oil ожидают, что на Россию придется 30% импорта нефти в этом году
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: