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Тарифи на медпослуги перерахують до кінця року – Радуцький

П'ятниця, 8 травня 2020, 10:41

Коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року, прогнозує голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

Джерело: Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Думаю, розрахунок пакетів по реальній вартості завершиться до кінця року. І з 2021 року система повинна повноцінно запрацювати".

Деталі: Радуцький зазначив, що протягом 10 днів буде переглянуто тарифи на пакети по COVID-19, екстреної медичної допомоги, інфаркту та інсульту: "Вони більш-менш готові".

За словами нардепа, "такі пакети теж будуть робити швидко".

Зараз це зробити простіше, тому що у Національної служби здоров’я України вже є досвід, як це робити, сказав Радуцький.



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