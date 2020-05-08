Тарифы на медуслуги пересчитают к концу года – Радуцкий
Пятница, 8 мая 2020, 10:41
Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года, прогнозирует глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
Источник: Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Думаю, расчет пакетов по реальной стоимости завершится до конца года. И с 2021 года система должна полноценно заработать".
Детали: Радуцкий отметил, что в течение 10 дней будут пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту: "Они более или менее готовы".
По словам нардепа, "следующие пакеты тоже будут делать быстро".
Сейчас это сделать проще, потому что у Национальной службы здоровья Украины уже есть опыт, как это делать, сказал Радуцкий.