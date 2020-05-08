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Тарифы на медуслуги пересчитают к концу года – Радуцкий

Пятница, 8 мая 2020, 10:41

Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года, прогнозирует глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Источник: Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Думаю, расчет пакетов по реальной стоимости завершится до конца года. И с 2021 года система должна полноценно заработать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Детали: Радуцкий отметил, что в течение 10 дней будут пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту: "Они более или менее готовы".

По словам нардепа, "следующие пакеты тоже будут делать быстро".

Сейчас это сделать проще, потому что у НСЗУ уже есть опыт, как это делать, сказал Радуцкий.



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