Тарифы на медуслуги пересчитают к концу года – Радуцкий

Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года, прогнозирует глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Источник: Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Думаю, расчет пакетов по реальной стоимости завершится до конца года. И с 2021 года система должна полноценно заработать".

Детали: Радуцкий отметил, что в течение 10 дней будут пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту: "Они более или менее готовы".

По словам нардепа, "следующие пакеты тоже будут делать быстро".

Сейчас это сделать проще, потому что у Национальной службы здоровья Украины уже есть опыт, как это делать, сказал Радуцкий.