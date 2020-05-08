Венедіктова: Реформа триває, атестація прокурорів відновиться після карантину

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що реформа прокуратури не зупинена, а атестація прокурорів відновиться після завершення карантину.

Джерело: відеокоментарі генпрокурора на сторінці ОГУ на YouTube

Пряма мова: "Відповідальність за реформування органів генпрокуратури покладена на генерального прокурора, тому моє завдання мінімізувати негативні наслідки атестації, щоб не допустити можливих нових помилок під час атестації регіональних та місцевих прокуратур, запобігти кадровому колапсу та попередити черговий шквал судових позовів з відшкодуванням мільйонних стягнень з бюджету держави.

Саме тому наразі спільно з радою прокурорів і міжнародними партнерами готуються критерії оцінки відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності.

Прикро, що це розцінюється окремими діячами як зупинення реформи. Це надумано. Атестація прокурорів регіональних прокуратур продовжиться відразу після завершення карантину. Зараз триває робота по створенню кадрових комісій".

Деталі: Венедіктова нагадала, що нині у судах знаходиться більше 600 справ до Офісу генпрокурора від звільнених прокурорів, які не пройшли атестацію. Крім того, нардепи звернулися з конституційним поданням щодо конституційності закону України, яким передбачено реформу органів прокуратури.

За словами Венедіктової, через непроходження атестації в прокуратурах регіонів уже звільнено більше 30% прокурорів, що "може дестабілізувати роботу не лише окремо взятої прокуратури, але і суттєво вплинути на функціонування правоохоронної системи в цілому".

Вона також додала, що комісія з добору керівного складу ОГУ за законом формується генпрокурором. Така комісія складається з 7 осіб: 4 прокурорів, а також з представників ВНЗ та наукових установ або осіб, делегованих міжнародними неурядовими організаціями та дипломатичними місіями за їхньою згодою.

Венедіктова наголосила, що наповнення прокуратури – "нагальний процес, який не можна поставити на паузу".

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