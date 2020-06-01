Холодницький розповів про підозрілі запити Венедіктової і загрозу витоку від неї

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова просить надати для ознайомлення деякі справи, а він боїться розголошення матеріалів.

Джерело: інтерв’ю Холодницького "Українській правді", записане 29 травня, після обміну "шпильками" між Офісом генпрокурора та САП і наказу Венедіктової провести службову перевірку щодо Холодницького

Пряма мова керівника САП: "Ми не будемо записувати "відосик" на "відосик". Є комунікація, є законні рамки, і коли мені приходять запити: "невідкладно надай матеріали справ кримінальних, бо ми хочемо їх почитати" – ну, так не буде. Є резолюції (про надання матеріалів – ред.), причому не зрозуміло, за яким принципом вибирають справи.

Останній запит, який прийшов – це "дайте нам справу Гладковського, дайте нам ще якусь справу". Тобто беруться вибіркові справи, їхньої логіки я до кінця не розумію.

Таке враження, що хочуть або щось зловити, або щось взнати в тих справах. Або, знаєте, спочатку сказали, що все погано, а тепер треба знайти, а що ж там поганого. От якісь такі ігри, дитячі відверто".

Деталі: Холодницький сказав, що він раніше "реально був налаштований на конструктивну роботу", САП у деяких справах сам давав доступ генпрокурору, але тепер, схоже, "цього робити не треба і не можна", бо є загроза, що деталі слідства стануть відомі стороннім особам.

Керівник САП пояснив, що доступ до справи має виключне коло осіб: детективи, прокурори, керівник прокуратури або генпрокурор, якому він підпорядковується. Але в нього є інформація, що матеріали справ читає не лише Венедіктова.

Пряма мова: "Я і мої працівники, які мені доповідають, не впевнені, що якщо дати матеріали справи генеральному прокурору, то ця справа не піде "гуляти" по всій Генеральній прокуратурі. Піде по руках різних радників, помічників, у тому числі й на громадських засадах; радники почитають, потім якісь помічники будуть цю справу читати, а далі шукай вітру в полі.

Якщо генеральний прокурор захоче читати, ми їй дамо доступ відповідно до закону. Але коли ти бачиш, які приходять запити, і чітко видно, що явно не генпрокурор готував запити, і потім моїм процесуальним керівникам дзвонять прокурори різних відділів: "у нас там то, то, то" – ну, так не може бути.

Є загроза витоку. У нас є побоювання, що ці справи не лише генеральний прокурор буде читати. І де воно потім буде, нам буде важко відслідкувати, де вони там ходили і хто їх бачив.

(…) З тієї інформації, якою ми володіємо і з тих телефонних дзвінків, які деякі люди видзвонюють моїм підлеглим, я розумію, що коли надаємо матеріали окремих проваджень на вивчення безпосередньо генеральному прокурору – ці матеріали вивчаються не лише нею.

Це мої здогадки. Тому, щоб уникнути розголошень даних слідства, ми робимо все, щоб зберегти незалежність антикорупційних прокурорів і детективів та, власне, зберегти таємницю слідства".

Інші подробиці: Холодницький відкинув усі претензії Венедіктової щодо роботи САП. Він наголосив, що "посадки" залежать від суду, і в суді вже перебуває 200 справах Антикорупційної прокуратури.

Він повідомив, що наступного тижня САП планує закінчувати "велике провадження, яке нашуміло минулого року там: "Армія. Мова. Зброя" і так далі". Холодницький не сказав, чи йдеться про справу Гладковського.

Що до справи Рената Кузьміна, про яку згадувала Венедіктова, то її справді закрили. За словами Холодницького, САП виявила, що прокурор із Генпрокуратури у жовтні 2019 року заявив у суд, що згоден із позицією захисту: "Може це був злив справи, а не те, що нам всім тепер розказують?".

Холодницький сподівається, що до кінця року буде "хоча би 100 вироків" у справах САП різної ваги, і з них хоча би 10 щодо "великої риби".