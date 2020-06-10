Офис Венедиктовой о Порошенко: Решается вопрос о содержании под стражей

Следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента, нынче народного депутата Петра Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году.

Источник: Офис генерального прокурор

Детали: По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УКУ).

По поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой, прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили Порошенко о подозрении в помещении Государственного бюро расследований.

Дословно: "Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей".

Справка: Согласно Уголовному процессуальному кодексу, отправляя подозреваемого под стражу, суд обязан определить ему залог в виде альтернативы. Это правило не касается только насильственных преступлений или повлекших гибель человека.

Также залог можно не применять, если подозреваемый ранее уже нарушил меру пресечения.

Таким образом, Порошенко не подпадает под критерии безальтернативного ареста, и в случае взятия его под стражу, суд должен разрешить депутату выйти под залог.

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