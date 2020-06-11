Зеленский рассказал, какую должность предлагал Хорошковскому

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему председателю Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министру времен президентства Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить таможню.

Источник: интервью Зеленского "Украинской правде"

Прямая речь: "С Хорошковским, могу вам сказать откровенно, что я ему предлагал. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите – а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: "Идите, пожалуйста". Он отказался".

Детали: Зеленский рассказал, что знает Хорошковского много лет. И в свое время он "указал реальные дыры на таможне" и сказал, что реально Нефедов никогда не сможет это сделать, и что "время показало, что это правда".

На вопрос, почему же тогда Хорошковский отказался, Зеленский предположил, что он "ждал более серьезной должности" или предложения от власти.

Он также подчеркнул, что должности премьера Хорошковскому не предлагали.

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