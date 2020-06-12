Вакарчук будет работать на местных выборах – нардепка
Нардеп от фракции "Голос" Святослав Вакарчук, который объявил о сложении мандата, по словам его коллеги, будет работать в партии на предстоящих местных выборах.
Источник: нардепка от "Голоса" Инна Совсун в комментарии hromadske
Прямая речь: "Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет".
Детали: Совсун отметила, что "Голос" не планировал строить лидерскую партию.
"Святослав говорил, что он идет чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение ", – сказала депутатка.
По ее словам, работа в парламенте не была тем, что интересовало Вакарчука всю жизнь.
Кроме того, заявила нардепка, в "Голосе" недовольны рейтингом партии.
"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", – подытожила Совсун.
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Напомним:
- В конце марта Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ии возглавила Кира Рудык.
- Согласно апрельскому рейтингу КМИС, "Голос" не преодолевает проходной барьер в Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время.
- 11 июня Вакарчук во второй раз сложил мандат нардепа.