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Вакарчук будет работать на местных выборах – нардепка

Пятница, 12 июня 2020, 06:16

Нардеп от фракции "Голос" Святослав Вакарчук, который объявил о сложении мандата, по словам его коллеги, будет работать в партии на предстоящих местных выборах.

Источник: нардепка от "Голоса" Инна Совсун в комментарии hromadske

Прямая речь: "Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет".

Детали: Совсун отметила, что "Голос" не планировал строить лидерскую партию.

"Святослав говорил, что он идет чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение ", – сказала депутатка.

По ее словам, работа в парламенте не была тем, что интересовало Вакарчука всю жизнь.

Кроме того, заявила нардепка, в "Голосе" недовольны рейтингом партии.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", – подытожила Совсун.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: ВакарчукГолосВерховная Радавиборы


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