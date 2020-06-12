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Новини 12 червня: коронавірус у Зеленської, в’їзд іноземців

П'ятниця, 12 червня 2020, 21:24
Новини 12 червня: коронавірус у Зеленської, в’їзд іноземців

У дружини Зеленського виявили коронавірус, уряд відкрив пункти пропуску в аеропортах і дозволив в’їзд іноземцям — актуальні новини 12 червня.

Про першу леді

У дружини президента Володимира Зеленського Олени лабораторно підтвердили коронавірус — глава держави і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні.

Перша леді заявила, що почувається добре, але перебуває на амбулаторному лікуванні.

Про в’їзд іноземців

Уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19.

Громадяни України з 15 червня зможуть подорожувати до Албанії, США, Туреччини і Британії.

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Про інші важливі новини

Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО, але на членство в Альянсі це не впливає.

Кабмін затвердив список 129 районів в Україні, замість 490 існуючих.

​"Дорогий Володимир Олександрович, ви мені не ворог. Я з вами не борюся" — Порошенко відреагував на інтерв’ю Зеленського та заявив, що його команда завжди готова підставити плече владі.

Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ.

В Україні зафіксовано 29 753 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 683. Внаслідок ускладнень померли 870 осіб, 13 567 пацієнтів одужали.

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