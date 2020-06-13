Ермак во Франции обсудил Минский процесс и визит Макрона в Украину
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудили Минский процесс и подготовку предстоящего визита французского лидера в Украину.
Источник: сообщение Офиса президента
Детали: Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрона может наведаться в Украину до конца года.
В свою очередь Ермак заявил, что украинская сторона делает все возможное для проведения саммита лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине.
Руководитель ОП также рассказал советнику французского президента о перезагрузке украинской делегации на переговорах в Минске.
Темой обсуждения также была возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в ближайшие недели.
Что предшествовало: Сообщалось, что 12 июня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществит однодневный рабочий визит во Францию.
Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Напомним:
- 6 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил политическим советникам лидеров государств-участников Нормандского формата перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.
- 2 июня украинская делегация посетила Берлин (Германия). В ее составе были: руководитель ОПУ Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, заместитель Ермака Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.
- Ермак говорил немецкой стороне, что "Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате", что процесс обмена удерживаемыми людьми затормозился, что на Донбассе продолжают гибнуть люди: с 19 декабря 2019 года по 29 мая 2020 года зафиксировано более 1,5 тысяч обстрелов со стороны боевиков, погибли 33 украинских военных, 235 были ранены.
- После этого глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намеревались посетить Париж.