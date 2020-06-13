Ермак во Франции обсудил Минский процесс и визит Макрона в Украину

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудили Минский процесс и подготовку предстоящего визита французского лидера в Украину.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрона может наведаться в Украину до конца года.

В свою очередь Ермак заявил, что украинская сторона делает все возможное для проведения саммита лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине.

Руководитель ОП также рассказал советнику французского президента о перезагрузке украинской делегации на переговорах в Минске.

Темой обсуждения также была возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в ближайшие недели.

Что предшествовало: Сообщалось, что 12 июня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществит однодневный рабочий визит во Францию.

Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним: