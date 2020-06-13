У МОЗ назвали причину рекордної захворюваності на COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що основою причиною рекордного збільшення нових випадків коронавірусу є недотримання громадянами карантину.
Джерело: брифінг Степанова у суботу
Пряма мова: "Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ – ми бачимо ті цифри, які кожного дня я безпосередньо озвучую. І це головна причина".
"Так, ми збільшуємо кількість тестувань. Але є ще інші речі, які прямо вказують на поширення коронавірусної хвороби".
Деталі: Міністр зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також у місті Києві.
Також, за його словами, зростає кількість людей, які звертаються з підозрою на COVID-19, окрім контактних осіб.
Степанов повідомив, що за минулу добу загалом було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.
Міністр додав, що у суботу буде проведено засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть прийняті певні рішення.
Що передувало: За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували рекордні 753 випадки зараження коронавірусом.
Перед цим дві доби в Україні фіксували більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.
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