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У МОЗ назвали причину рекордної захворюваності на COVID-19

Субота, 13 червня 2020, 10:57

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що основою причиною рекордного збільшення нових випадків коронавірусу є недотримання громадянами карантину.

Джерело: брифінг Степанова у суботу

Пряма мова: "Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ – ми бачимо ті цифри, які кожного дня я безпосередньо озвучую. І це головна причина".

"Так, ми збільшуємо кількість тестувань. Але є ще інші речі, які прямо вказують на поширення коронавірусної хвороби".

Деталі: Міністр зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також у місті Києві.

Також, за його словами, зростає кількість людей, які звертаються з підозрою на COVID-19, окрім контактних осіб.

Степанов повідомив, що за минулу добу загалом було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.

Що передувало: За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували рекордні 753 випадки зараження коронавірусом.

Перед цим дві доби в Україні фіксували більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.

Передісторія:

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.
  • Президент Володимир Зеленський закликав уряд терміново встановити причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні і тільки після цього вирішувати, чи посилювати карантин.

Катерина Тищенко, УП
Теми: МОЗкоронавірускарантин


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