Все разделы
Укр / Рус

В Минздраве назвали причину рекордной заболеваемости COVID-19

Суббота, 13 июня 2020, 10:57

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что основой причиной рекордного увеличения новых случаев коронавируса является несоблюдение гражданами карантина.

Источник: брифинг Степанова в субботу

Прямая речь: "То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина".

"Да, мы увеличиваем количество тестирований. Но есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни".

Детали: Министр отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Также, по его словам, растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных лиц.

Степанов сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.

Министр добавил, что в субботу будет проведено заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали рекордных 753 случая заражения коронавирусом.

Перед этим двое суток в Украине фиксировали более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.

Предыстория:

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил эту ситуацию "устранением очереди" из тест-образцов.
  • Президент Владимир Зеленский призвал правительство срочно установить причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине и только после этого решать, нужно ли ужестояать карантин.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Минздравкоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма

Взятка руководителям НАБУ и САП: дело хотели закрыть ко дню рождения Злочевского

В Минздраве назвали причину рекордной заболеваемости COVID-19

Кабмин запретил пробное ВНО

Антирекорд: в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки

Зеленский переходит в онлайн и отменяет поездки из-за COVID-19 в жены

Все главные новости...
Минздрав
Ткаченко просит Минздрав выпустить кинотеатры из карантина, назвал желаемую дату
Степанов об отпусках и туризме: Чтобы что-то планировать, решения Украины недостаточно
Глава МОЗ: Такого антирекорда у нас еще не было, будут определенные меры
Последние новости
15:02
Возле Пищевика ранен украинский военный
14:56
Число заразившихся коронавирусом в Польше превысило 29 тысяч
14:53
SpaceX запустила на орбиту еще 58 микроспутников
14:41
Резников и Ермак сдали тесты на коронавирус
14:19
Байдены не фигурируют в деле о взятке НАБУ и САП – Холодницкий
14:13
Аэропорт "Борисполь" возобновляет работу
13:52
Депутат Бундестага ездил в Крым на переизбрание Путина за счет Росии
13:36
Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма
13:22
Авиакомпания Lufthansa будет предлагать пассажирам тестирование на COVID-19
13:01
Из ОРДЛО прибывают абитуриенты, которые не знали об отмене пробного ВНО
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!