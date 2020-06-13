В Минздраве назвали причину рекордной заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что основой причиной рекордного увеличения новых случаев коронавируса является несоблюдение гражданами карантина.

Источник: брифинг Степанова в субботу

Прямая речь: "То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав – мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина".

"Да, мы увеличиваем количество тестирований. Но есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни".

Детали: Министр отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Также, по его словам, растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных лиц.

Степанов сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.

Министр добавил, что в субботу будет проведено заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут приняты определенные решения.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали рекордных 753 случая заражения коронавирусом.

Перед этим двое суток в Украине фиксировали более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.

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