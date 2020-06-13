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Зеленский требует от Кабмина решений по сдерживанию COVID-19

Суббота, 13 июня 2020, 15:30
Зеленский требует от Кабмина решений по сдерживанию COVID-19

Президент Владимир Зеленский ожидает от Кабинета министров прогнозов и решений в связи с повышенным количеством лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Источник: Зеленский во время селекторного совещания с участием Кабмина и правоохранительных ведомств в субботу, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений".

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - поддержал Степанова премьер Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Прямая речь Зеленского: "Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров".

Детали: Шмыгаль заметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение о штрафов на 4,5 млн грн.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали рекордных 753 случая заражения коронавирусом.

Перед этим двое суток в Украине фиксировали более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.

Предыстория:

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил эту ситуацию "устранением очереди" из тест-образцов.
  • Президент Владимир Зеленский призвал правительство срочно установить причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине и только после этого решать, нужно ли ужестояать карантин.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКабинет министровкоронавирускарантин
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