Основная сессия ВНО может не пройти в запланированный срок - Ляшко

Возможность проведения в Украине основной сессии ВНО в запланированные сроки будет оценена 20-22 июня.

Источник: брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко

Детали: Ляшко отметил, что сегодня эпидемическая ситуация позволяет провести основную сессию ВНО, которая должна начаться 25 июня.

Прямая речь: "В то же время, понимая тенденции, понимая то, что мы работаем в режиме смягчения карантинных мероприятий, видим рост количества случаев коронавирусной болезни, которые регистрируются ежедневно на территории Украины, сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки, или надо будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем и посмотреть, в случае если эпидситуация на территории нашего государства не будет позволять провести его в определенные сроки".

Детали: Основная сессия ВНО должна пройти с 25 июня по 17 июля.

Что предшествовало: В пятницу поздно вечером Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

Пробное ЗНО можно пройти онлайн.

За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали рекордных 753 случая заражения коронавирусом.

Перед этим двое суток в Украине фиксировали более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.