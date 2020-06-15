Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За закон про референдум Рада візьметься у четвер – Разумков

Понеділок, 15 червня 2020, 11:22
Фото LIGA.net

Верховна Рада має намір почати розгляд законопроекту про всеукраїнський референдум №3612 на засіданні 18 червня.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 15 червня

Пряма мова: "На цьому тижні буде розглядатися закон про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612. Він був ініційований президентом, був визначений як невідкладний. Думаю, що у вівторок ми розглянемо скорочені строки, а в четвер ми зможемо розглядати його в першому читанні по суті".

Деталі: За словами Разумкова, на нардепів чекає непростий пленарний тиждень, оскільки на розгляд винесено багато важливих питань.

Зокрема спікер відзначив, що одним з важливих питань буде план законодавчих ініціатив, який вони мали прийняти ще на початку своєї роботи, але COVID-19 вніс у роботу нардепів серйозні корективи.

Також на цьому тижні депутати розглянуть важливі законопроекти про допомогу креативним індустріям №3377, кадрові питання. На четвер буде виноситись доопрацьована програма дій уряду.

Разумков додав, що Рада працюватиме за таким же графіком, як і на минулому тижні: у вівторок і четвер робота до 12:00, до 12:30 перерва, і до 15:00 – знову робота у пленарному режимі; у середу – робота до 14:00, у п’ятницю на 10:00 година запитань до уряду, замість "Різного" запити, з 11:00 до 12:00 робота у пленарному режимі, до 12:30 – перерва і далі знов робота до 13:00.

Спікер ради закликав нардепів бути відповідальними, зокрема, дотримуватися маскового режиму на засіданнях.

Що було раніше: 9 червня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Він передбачає здійснення народного волевиявлення з 4 питань та з можливістю електронного голосування.

Передісторія: 

  • 28 квітня президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
  • 30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна Радазаконодавствореферендум


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Усі головні новини...
Верховна Рада
Зеленський написав листа Разумкову: просить невідкладно розглянути законопроєкт
Закрите акціонерне товариство "Зе Україна". Як "слуги" відстоюють недоторканність Офісу президента
Кабмін досі працює над Програмою дій уряду – міністр
Останні новини
13:52
Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії
13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода
13:45
ВАКС виніс перший тюремний вирок
13:40
"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села
13:14
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
13:14
Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради
13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
13:06
У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти
12:50
Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом
12:48
Технічні проблеми із пробним ЗНО: у міністерстві розповіли, куди звертатися за допомогою
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!