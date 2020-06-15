За закон про референдум Рада візьметься у четвер – Разумков

Верховна Рада має намір почати розгляд законопроекту про всеукраїнський референдум №3612 на засіданні 18 червня.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 15 червня

Пряма мова: "На цьому тижні буде розглядатися закон про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612. Він був ініційований президентом, був визначений як невідкладний. Думаю, що у вівторок ми розглянемо скорочені строки, а в четвер ми зможемо розглядати його в першому читанні по суті".

Деталі: За словами Разумкова, на нардепів чекає непростий пленарний тиждень, оскільки на розгляд винесено багато важливих питань.

Зокрема спікер відзначив, що одним з важливих питань буде план законодавчих ініціатив, який вони мали прийняти ще на початку своєї роботи, але COVID-19 вніс у роботу нардепів серйозні корективи.

Також на цьому тижні депутати розглянуть важливі законопроекти про допомогу креативним індустріям №3377, кадрові питання. На четвер буде виноситись доопрацьована програма дій уряду.

Разумков додав, що Рада працюватиме за таким же графіком, як і на минулому тижні: у вівторок і четвер робота до 12:00, до 12:30 перерва, і до 15:00 – знову робота у пленарному режимі; у середу – робота до 14:00, у п’ятницю на 10:00 година запитань до уряду, замість "Різного" запити, з 11:00 до 12:00 робота у пленарному режимі, до 12:30 – перерва і далі знов робота до 13:00.

Спікер ради закликав нардепів бути відповідальними, зокрема, дотримуватися маскового режиму на засіданнях.

Що було раніше: 9 червня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Він передбачає здійснення народного волевиявлення з 4 питань та з можливістю електронного голосування.

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