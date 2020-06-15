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За закон о референдуме Рада возьмется в четверг – Разумков

Понедельник, 15 июня 2020, 11:22
За закон о референдуме Рада возьмется в четверг – Разумков
Фото LIGA.net

Верховная Рада намерена начать рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме №3612 на заседании 18 июня.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 15 июня

Прямая речь: "На этой неделе будет рассматриваться закон о народовластии через всеукраинский референдум №3612. Он был инициирован президентом, был определен как неотложный. Думаю, что во вторник мы рассмотрим сокращенные сроки, а в четверг мы сможем рассматривать его в первом чтении по существу".

Детали: По словам Разумкова, нардепов ждет непростая пленарная неделя, поскольку на рассмотрение вынесено много важных вопросов.

В частности спикер отметил, что одним из важных вопросов будет план законодательных инициатив, который они должны были принять еще в начале своей работы, но COVID-19 внес в работу нардепов серьезные коррективы.

Также на этой неделе депутаты рассмотрят важные законопроекты о помощи креативным индустриям №3377, кадровые вопросы. На четверг будет выноситься доработанная программа действий правительства.

Разумков добавил, что Рада будет работать по такому же графику, как и на прошлой неделе: во вторник и четверг работа до 12:00, до 12:30 перерыв, и до 15:00 – снова работа в пленарном режиме; в среду – работа до 14:00, в пятницу на 10:00 час вопросов к правительству, вместо "Разного" запросы, с 11:00 до 12:00 работа в пленарном режиме, до 12:30 – перерыв и дальше опять работа до 13:00.

Спикер Рады призвал нардепов быть ответственными, в частности, соблюдать масочный режим на заседаниях.

Что было раньше: 9 июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Он предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

Предыстория: 

  • 28 апреля президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ.
  • Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
  • 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Радазаконодательствореферендум
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