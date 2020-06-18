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Прокуратура передумала: Венедіктова просить не арештовувати Порошенка

Четвер, 18 червня 2020, 16:09
фото: ірина геращенко

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що суду не потрібно арештовувати експрезидента Петра Порошенка на час слідства, і просить відпустити його під особисте зобов'язання.

Джерело: засідання Печерського райсуду Києва

Деталі: Прокуратура змінила своє клопотання і просить обрати Порошенку більш м'який запобіжний захід саме у вигляді особистого зобов'язання.

Позиція Венедіктової ґрунтується на тому, що експрезидент, а нині нардеп має відвідувати засідання Верховної Ради, проводити зустрічі з виборцями. Крім того, вона врахувала слова Порошенка про те, що переховуватись він не має наміру.

Запобіжний захід, який тепер пропонує прокуратура передбачатиме такі обов'язки для підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до правоохоронців і суду, не відлучатись з Києва без дозволу, утримуватись від спілкування з іншими учасниками справи, повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи, здати закордонний паспорт.

Захист Порошенка виступив проти нового клопотання прокуратури. Адвокат Ілля Новіков сказав, що нове клопотання може буде підставою, щоб відкласти засідання, чого захист не хоче.

У свою чергу, адвокати п'ятого президента перед тим заявили, що не вважають Печерський суд повноважним розглядати справу. Вони наполягають, що справи Держбюро розслідувань має слухати Шевченківський суд – за районом розташування ДБР.

Крім того, захист сказав, що не вважає неупередженим суддю Сергія Вовка, однак заявляти йому відвід не стали. Адвокати розповіли, що раніше Вовк відмовив у запобіжному заході іншому фігуранту справи Порошенка, колишньому голові Служби зовнішньої розвідки Єгору Божку через необґрунтованість підозри.

Захист зазначив, що хоче "поставити експеримент" і подивитись, чи змінилась позиція судді.

Що було раніше: Офіс Генерального подав клопотання до суду про взяття Порошенка під варту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Читайте також: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія: 

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.

Соня Лукашова, УП
Теми: Порошенкосуд


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