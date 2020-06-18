Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура передумала: Венедіктова просить не арештовувати Порошенка

Четвер, 18 червня 2020, 16:09
Прокуратура передумала: Венедіктова просить не арештовувати Порошенка
фото: ірина геращенко

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що суду не потрібно арештовувати експрезидента Петра Порошенка на час слідства, і просить відпустити його під особисте зобов'язання.

Джерело: засідання Печерського райсуду Києва

Деталі: Прокуратура змінила своє клопотання і просить обрати Порошенку більш м'який запобіжний захід саме у вигляді особистого зобов'язання.

Позиція Венедіктової ґрунтується на тому, що експрезидент, а нині нардеп має відвідувати засідання Верховної Ради, проводити зустрічі з виборцями. Крім того, вона врахувала слова Порошенка про те, що переховуватись він не має наміру.

Запобіжний захід, який тепер пропонує прокуратура передбачатиме такі обов'язки для підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до правоохоронців і суду, не відлучатись з Києва без дозволу, утримуватись від спілкування з іншими учасниками справи, повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи, здати закордонний паспорт.

Захист Порошенка виступив проти нового клопотання прокуратури. Адвокат Ілля Новіков сказав, що нове клопотання може буде підставою, щоб відкласти засідання, чого захист не хоче.

У свою чергу, адвокати п'ятого президента перед тим заявили, що не вважають Печерський суд повноважним розглядати справу. Вони наполягають, що справи Держбюро розслідувань має слухати Шевченківський суд – за районом розташування ДБР.

Крім того, захист сказав, що не вважає неупередженим суддю Сергія Вовка, однак заявляти йому відвід не стали. Адвокати розповіли, що раніше Вовк відмовив у запобіжному заході іншому фігуранту справи Порошенка, колишньому голові Служби зовнішньої розвідки Єгору Божку через необґрунтованість підозри.

Захист зазначив, що хоче "поставити експеримент" і подивитись, чи змінилась позиція судді.

Що було раніше: Офіс Генерального подав клопотання до суду про взяття Порошенка під варту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Читайте також: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія: 

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Порошенкосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: