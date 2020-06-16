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Для Порошенка проситимуть арешт з альтернативою 10 мільйонів застави

Вівторок, 16 червня 2020, 16:19
Для Порошенка проситимуть арешт з альтернативою 10 мільйонів застави
Фото eurosolidarity.org

Офіс Генерального прокурора клопотатиме перед судом про взяття п’ятого президента Петра Порошенка під варту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Джерело: пресслужба ОГП у коментарі "Українській правді", адвокат Порошенка Ілля Новіков на брифінгу 16 червня та у коментарі "Укрінформу"

Деталі: За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 15:15 18 червня у Печерському суді.

Він також додав, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.  

Що було раніше: 16 червня помер батько п’ятого президента України Олексій Порошенко.

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Передісторія: 

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоОфіс генпрокурора
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