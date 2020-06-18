Прокуратура передумала: Венедиктова просит не арестовывать Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что суду не нужно арестовывать экс-президента Петра Порошенко на время следствия, и просит отпустить его под личное обязательство.

Источник: заседание Печерского райсуда Киева

Детали: Прокуратура изменила свое ходатайство и просит выбрать Порошенко более мягкую меру пресечения именно в виде личного обязательства.

Позиция Венедиктовой основывается на том, что экс-президент, а ныне нардеп должен посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями. Кроме того, она учла слова Порошенко о том, что скрываться он не намерен.

Мера пресечения, которую теперь предлагает прокуратура предусматривать следующие обязанности для подозреваемого: прибывать по каждому требованию к правоохранителям и суду, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими участниками дела, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт.

Защита Порошенко выступила против нового ходатайства прокуратуры. Адвокат Илья Новиков сказал, что новое ходатайство может будет основанием, чтобы отложить заседание, чего защита не хочет.

В свою очередь, адвокаты пятого президента перед тем заявили, что не считают Печерский суд полномочным рассматривать дело. Они настаивают, что дела Госбюро расследований должен слушать Шевченковский суд – по району расположения ГБР.

Кроме того, защита сказала, что не считает беспристрастным судью Сергея Вовка, однако заявлять ему отвод не стали. Адвокаты рассказали, что ранее Вовк отказал в мере пресечения другому фигуранту дела Порошенко, бывшему главе Службы внешней разведки Егору Божко из-за необоснованности подозрения.

Защита отметила, что хочет "поставить эксперимент" и посмотреть, изменилась ли позиция судьи.

Что было ранее: Офис Генерального прокурора подал ходатайство в суд о заключении Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога.

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