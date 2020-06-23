Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Взрыв на Позняках: спасатели нашли тело пятого погибшего

Вторник, 23 июня 2020, 08:02
Фото: Эльдар Сарахман

Ночью 23 июня спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва в доме на столичных Позняках.

Источник: ГСЧС в facebook

Детали: Пятой жертвой взрыва является мужчина 1976 года рождения, которого опознал сосед.

Погибший был последним жителем дома, чья судьба оставалась неизвестной.

"Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", – отметили в ведомстве.

Что предшествовало: Вечером 22 июня спасатели нашли четвертого погибшего под завалами в результате взрыва в доме по улице С. Крушельницкой.

Предыстория: 

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин отстранил заместителя главы МИД, фигурирующего в деле Порошенко

Путин пожалел о "подарках" соседям. Песков заверил: территориальных претензий нет

Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко

фото Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на более 30 млн

Убийство "Сармата": обвиняемый объяснил, почему поехал на море

COVID-19 в Украине: за сутки 833 случая, больше четверти – во Львовской области

Все главные новости...
Последние новости
13:09
У новорожденной тройни впервые в мире обнаружили коронавирус
12:47
Столкновения с полицией в Харькове: задержан подозреваемый
12:45
Нардепы предлагают снизить НДС для аграриев с 20% до 14%
12:45
Минобороны отреагировало на критику качества знака "Ветеран войны"
12:40
инфографикаПочти в 5 раз увеличилось количество активных больных COVID-19 в Украине за 2 месяца
12:29
В мае прибыль украинских банков сократилась на 30% – данные НБУ
12:24
Кабмин отстранил заместителя главы МИД, фигурирующего в деле Порошенко
12:21
Непогода на западе: спасатели объявили красный уровень опасности
12:14
ОГХК и "Центрэнерго" заинтересовали большой инвестфонд из ОАЭ — МИД
12:12
В армии 13 новых случаев COVID-19 за сутки
Все новости...