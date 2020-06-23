Підозрюваного у вбивстві 7 людей на Житомирщині Анатолія Захаренка експерти визнали осудним.

Джерело: поліція Житомирської області з посиланням на свого очільника Юрія Олійника

Пряма мова: "Відповідно до довідки лікаря-нарколога від 22.05.2020 у крові підозрюваного алкоголю не виявлено.

Крім цього, у рамках кримінального провадження було призначено комісійну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваному та на даний час отримано висновок експерта.

Відповідно до висновку фахівців підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і нині".

Деталі: Олійник додав, що за своїм психічним станом чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру.

Голова поліції Житомирщини зазначив, що слідчі наразі працюють над кількома версіями для встановлення об’єктивних причин конфлікту.

Водночас, зважаючи, що призначені судові експертизи є особливо складними і їх виконання триває понад два місяці, планується продовження строків досудового розслідування та відповідно продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному.

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