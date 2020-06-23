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Масове вбивство на Житомирщині: експерти дали висновок щодо психіки стрільця

Вівторок, 23 червня 2020, 13:26
Масове вбивство на Житомирщині: експерти дали висновок щодо психіки стрільця

Підозрюваного у вбивстві 7 людей на Житомирщині Анатолія Захаренка експерти визнали осудним.

Джерело: поліція Житомирської області з посиланням на свого очільника Юрія Олійника

Пряма мова: "Відповідно до довідки лікаря-нарколога від 22.05.2020 у крові підозрюваного алкоголю не виявлено.

Крім цього, у рамках кримінального провадження було призначено комісійну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваному та на даний час отримано висновок експерта.

Відповідно до висновку фахівців підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і нині".

Деталі: Олійник додав, що за своїм психічним станом чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру.

Голова поліції Житомирщини зазначив, що слідчі наразі працюють над кількома версіями для встановлення об’єктивних причин конфлікту. 

Водночас, зважаючи,  що призначені судові експертизи є особливо складними і їх виконання триває понад два місяці, планується продовження строків досудового розслідування та відповідно продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному.

Передісторія: 

  • Близько 1:00 22 травня у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель розстріляв з гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ" 7 осіб.
  • Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) ККУ. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.
  • Згодом стало відомо, що серед загиблих – колишні учасники АТО та волонтери.
  • Національна гвардія підтвердила, що троє із семи загиблих під час стрілянини на Житомирщині, є її військовослужбовцями.
  • 23 травня суд обрав запобіжний захід для Захаренка у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Українська правда
Теми: Житомирщинавбивствополіція
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