Массовое убийство на Житомирщине: эксперты дали заключение относительно психики стрелка
Подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской Анатолия Захаренко эксперты признали вменяемым.
Источник: полиция Житомирской области со ссылкой на своего руководителя Юрия Олейника
Прямая речь: "Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено.
Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта.
Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас".
Детали: Олейник добавил, что по своему психическому состоянию мужчина не нуждается в применении каких-либо принудительных мер медицинского характера.
Глава полиции Житомирской области отметил, что следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.
В то же время, учитывая, что назначенные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение длится более двух месяцев, планируется продлить сроки предварительного расследования и в соответствии продлить сроки меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.
Предыстория:
- Около 1:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ" 7 человек.
- Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Впоследствии стало известно, что среди погибших – бывшие участники АТО и волонтеры.
- Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.
- 23 мая суд избрал для Захаренко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.