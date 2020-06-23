Массовое убийство на Житомирщине: эксперты дали заключение относительно психики стрелка

Подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской Анатолия Захаренко эксперты признали вменяемым.

Источник: полиция Житомирской области со ссылкой на своего руководителя Юрия Олейника

Прямая речь: "Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено.

Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта.

Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас".

Детали: Олейник добавил, что по своему психическому состоянию мужчина не нуждается в применении каких-либо принудительных мер медицинского характера.

Глава полиции Житомирской области отметил, что следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

В то же время, учитывая, что назначенные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение длится более двух месяцев, планируется продлить сроки предварительного расследования и в соответствии продлить сроки меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

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