"Голос" йтиме на вибори самостійно, у великих містах будуть свої кандидати
Партія "Голос" на місцевих виборах, які повинні відбутися восени, буде "точково" співпрацювати з іншими демократичними силами, проте братиме участь в самих виборах самостійно.
Джерело: інтерв’ю голови партії "Голос" Кіри Рудик "Укрінформу"
Пряма мова Рудик: "Я не виключаю певну точкову допомогу одне одному (Голосу і ЄС – ред.), якщо буде в цьому необхідність, але ми будемо йти (на вибори – ред.) самостійно, звичайно".
Деталі: Рудик також розповіла, що "Голос" веде переговори із тими партіями, "які відповідають цінностям ("Голосу" – ред.)". Також, за її словами партія буде висувати своїх кандидатів на посади мерів великих міст – Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів.
У Львові, як і у Києві, "Голос" планує виставляти власного кандидата. Рудик розповіла, що в середині серпня партія проведе з’їзд, на якому ухвалить рішення про те, кого буде висунено в кожному місті, в кожній області.
Передісторія:
- В кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.
- 11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат нардепа. Вдруге в історії.
- Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії і буде працювати на місцевих виборах.