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"Голос" йтиме на вибори самостійно, у великих містах будуть свої кандидати

Вівторок, 23 червня 2020, 17:43
Голос йтиме на вибори самостійно, у великих містах будуть свої кандидати

Партія "Голос" на місцевих виборах, які повинні відбутися восени, буде "точково" співпрацювати з іншими демократичними силами, проте братиме участь в самих виборах самостійно.   

Джерело: інтерв’ю голови партії "Голос" Кіри Рудик "Укрінформу"

Пряма мова Рудик: "Я не виключаю певну точкову допомогу одне одному (Голосу і ЄС – ред.), якщо буде в цьому необхідність, але ми будемо йти (на вибори – ред.) самостійно, звичайно".  

Деталі: Рудик також розповіла, що "Голос" веде переговори із тими партіями, "які відповідають цінностям ("Голосу" – ред.)". Також, за її словами партія буде висувати своїх кандидатів на посади мерів великих міст – Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів.

У Львові, як і у Києві, "Голос" планує виставляти власного кандидата. Рудик розповіла, що в середині серпня партія проведе з’їзд, на якому ухвалить рішення про те, кого буде висунено в кожному місті, в кожній області.

Передісторія:

Теми: Голосвиборимісцева влада
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