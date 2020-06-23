Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" пойдет на выборы самостоятельно, в больших городах будут свои кандидаты

Вторник, 23 июня 2020, 17:43
Голос пойдет на выборы самостоятельно, в больших городах будут свои кандидаты

Партия "Голос" на местных выборах, которые должны состояться осенью, будет "точечно" сотрудничать с другими демократическими силами, однако будет участвовать в самих выборах самостоятельно.

Источник: интервью председателя партии "Голос" Киры Рудик "Укринформу"

Прямая речь Рудик: "Я не исключаю определенную точечную помощь друг другу (Голоса и ЕС - ред.), если будет в этом необходимость, но мы будем идти (на выборы - ред.) самостоятельно, конечно".

Детали: Рудик также рассказала, что "Голос" ведет переговоры с теми партиями, "которые соответствуют ценностям ("Голоса" - ред.)". Также, по ее словам, партия будет выдвигать своих кандидатов на должности мэров крупных городов - Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов.

Во Львове, как и в Киеве, "Голос" планирует выставлять собственного кандидата. Рудик рассказала, что в середине августа партия проведет съезд, на котором примет решение о том, кто будет выдвинут в каждом городе и области.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Голосвиборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: