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"Голос" пойдет на выборы самостоятельно, в больших городах будут свои кандидаты

Вторник, 23 июня 2020, 17:43

Партия "Голос" на местных выборах, которые должны состояться осенью, будет "точечно" сотрудничать с другими демократическими силами, однако будет участвовать в самих выборах самостоятельно.

Источник: интервью председателя партии "Голос" Киры Рудик "Укринформу"

Прямая речь Рудик: "Я не исключаю определенную точечную помощь друг другу (Голоса и ЕС - ред.), если будет в этом необходимость, но мы будем идти (на выборы - ред.) самостоятельно, конечно".

Детали: Рудик также рассказала, что "Голос" ведет переговоры с теми партиями, "которые соответствуют ценностям ("Голоса" - ред.)". Также, по ее словам, партия будет выдвигать своих кандидатов на должности мэров крупных городов - Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов.

Во Львове, как и в Киеве, "Голос" планирует выставлять собственного кандидата. Рудик рассказала, что в середине августа партия проведет съезд, на котором примет решение о том, кто будет выдвинут в каждом городе и области.

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Темы: Голосвиборыместная власть


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