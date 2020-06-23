Зеленського не позвали до суду за позовом мера Черкас: засідання перенесли
Вівторок, 23 червня 2020, 19:02
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що президент Володимир Зеленський не з’явився на судове засідання щодо захисту честі та гідності.
Джерело: Бондаренко у Facebook
Деталі: Засідання відбулося у Печерському районному суді Києва 23 червня. Наступне засідання перенесли на 18 серпня.
Пряма мова Бондаренка: "Схоже, для декого навіть девіз "Головне не перемога, а участь" - не аргумент. На судове засідання… президент не з‘явився.
За офіційною версією, суддя не спромігся належним чином повідомити президента про мій позов".
Що передувало:
- Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
- Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
- 27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.
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Українська правда