Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленського не позвали до суду за позовом мера Черкас: засідання перенесли

Вівторок, 23 червня 2020, 19:02

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що президент Володимир Зеленський не з’явився на судове засідання щодо захисту честі та гідності.

Джерело: Бондаренко у Facebook

Деталі: Засідання відбулося у Печерському районному суді Києва 23 червня. Наступне засідання перенесли на 18 серпня.

Пряма мова Бондаренка: "Схоже, для декого навіть девіз "Головне не перемога, а участь" - не аргумент. На судове засідання… президент не з‘явився.

За офіційною версією, суддя не спромігся належним чином повідомити президента про мій позов".

Що передувало:

  • Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
  • Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
  • 27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Українська правда
Теми: ЗеленськийЧеркасисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський стежить і за паводками, і за наслідками вибуху на Позняках
Зеленський знайшов чат далекобійників і пригрозив "засранцям"
Чергова "судова реформа" Зеленського: імітація і консервування проблем 
Останні новини
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!