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Зеленського не позвали до суду за позовом мера Черкас: засідання перенесли

Вівторок, 23 червня 2020, 19:02
Зеленського не позвали до суду за позовом мера Черкас: засідання перенесли

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що президент Володимир Зеленський не з’явився на судове засідання щодо захисту честі та гідності.

Джерело: Бондаренко у Facebook

Деталі: Засідання відбулося у Печерському районному суді Києва 23 червня. Наступне засідання перенесли на 18 серпня.

Пряма мова Бондаренка: "Схоже, для декого навіть девіз "Головне не перемога, а участь" - не аргумент. На судове засідання… президент не з‘явився.

За офіційною версією, суддя не спромігся належним чином повідомити президента про мій позов".

Що передувало:

  • Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
  • Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
  • 27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийЧеркасисуд
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