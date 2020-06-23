Зеленського не позвали до суду за позовом мера Черкас: засідання перенесли

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що президент Володимир Зеленський не з’явився на судове засідання щодо захисту честі та гідності.

Джерело: Бондаренко у Facebook

Деталі: Засідання відбулося у Печерському районному суді Києва 23 червня. Наступне засідання перенесли на 18 серпня.

Пряма мова Бондаренка: "Схоже, для декого навіть девіз "Головне не перемога, а участь" - не аргумент. На судове засідання… президент не з‘явився.

За офіційною версією, суддя не спромігся належним чином повідомити президента про мій позов".

Що передувало:

Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.

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