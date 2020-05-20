Зеленський про мера Черкас: Я за один стіл з такими бандитами не сяду
Президент Володимир Зеленський назвав "бандитом" мера Черкас Анатолія Бондаренка, який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом.
Пряма мова: "Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете.
Я думаю, що він себе поводив некоректно…
Де був мер Черкас два місяці тому? Де його звернення до мене: "чим я можу допомогти владі"? Де його літаки, які прилітали і наповнювали лікарні, аптеки Черкас? Де наповнення держрезерву? Де його особисті гроші?...
Я розумію, всім складно, всім мерам складно. Але, вибачте, це популізм".
Деталі: Зеленський запевнив, що під час селекторної наради представники місцевої влади мали змогу поставити свої питання центральній владі і сказати, де їм потрібна допомога. За словами президента, міський голова Харкова Геннадій Кернес "хоча б почув", коли його просили закрити метро, а мер Черкас "просто вийшов раптом".
Також Зеленський сказав, що всі органи влади – "один великий МОЗ", зокрема, Офіс президента, уряд працювали "як Міністерство охорони здоров'я". І багато мерів теж "перетворились на МОЗ і були адекватною місцевою владою".
Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
- Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку жорсткою реакцією.
- Пізніше Бондаренко розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова. Останній заперечив, що погрожував міському голові.
- Також мер звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.
- Пізніше суд призупинив рішення міської влади за позовом облдержадміністрації.
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