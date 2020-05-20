Зеленський про мера Черкас: Я за один стіл з такими бандитами не сяду

Президент Володимир Зеленський назвав "бандитом" мера Черкас Анатолія Бондаренка, який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом.

Пряма мова: "Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете.

Я думаю, що він себе поводив некоректно…

Де був мер Черкас два місяці тому? Де його звернення до мене: "чим я можу допомогти владі"? Де його літаки, які прилітали і наповнювали лікарні, аптеки Черкас? Де наповнення держрезерву? Де його особисті гроші?...

Я розумію, всім складно, всім мерам складно. Але, вибачте, це популізм".

Деталі: Зеленський запевнив, що під час селекторної наради представники місцевої влади мали змогу поставити свої питання центральній владі і сказати, де їм потрібна допомога. За словами президента, міський голова Харкова Геннадій Кернес "хоча б почув", коли його просили закрити метро, а мер Черкас "просто вийшов раптом".

Також Зеленський сказав, що всі органи влади – "один великий МОЗ", зокрема, Офіс президента, уряд працювали "як Міністерство охорони здоров'я". І багато мерів теж "перетворились на МОЗ і були адекватною місцевою владою".

Передісторія:

Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.

У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку жорсткою реакцією.

Пізніше Бондаренко розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова. Останній заперечив, що погрожував міському голові.

Також мер звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.

Пізніше суд призупинив рішення міської влади за позовом облдержадміністрації.

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