Мер Черкас відповів Зеленському на критику: вам нема чого ловити в Черкасах
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відповів президенту Володимиру Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
Джерело: Facebook-сторінка мера Черкас
Пряма мова: "Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, що ви стали президентом...
Скільки б ви мені "привітів" не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити, хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане президенте".
Нагадаємо: Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом.
Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
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Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
- Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку жорсткою реакцією.
- Пізніше Бондаренко розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова. Останній заперечив, що погрожував міському голові.
- Також мер звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.
- Пізніше суд призупинив рішення міської влади за позовом облдержадміністрації.