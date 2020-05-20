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Мер Черкас відповів Зеленському на критику: вам нема чого ловити в Черкасах

Середа, 20 травня 2020, 13:51

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відповів президенту Володимиру Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

Джерело: Facebook-сторінка мера Черкас

Пряма мова: "Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, що ви стали президентом...

Скільки б ви мені "привітів" не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити, хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане президенте".

Нагадаємо: Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом.

Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

Знати більше: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку жорсткою реакцією.
  • Пізніше Бондаренко розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова. Останній заперечив, що погрожував міському голові. 
  • Також мер звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.
  • Пізніше суд призупинив рішення міської влади за позовом облдержадміністрації.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЧеркасиЗеленськиймісцева владапрезиденткарантин


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