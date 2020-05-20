Мер Черкас відповів Зеленському на критику: вам нема чого ловити в Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відповів президенту Володимиру Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

Джерело: Facebook-сторінка мера Черкас

Пряма мова: "Ви говорите, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, в тому числі і за те, що ви стали президентом...

Скільки б ви мені "привітів" не передавали, я хочу сказати, що вам на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити, хоч ви там розповідаєте, що це ваша принципова справа. Ми вас тут чекаємо, пане президенте".

Нагадаємо: Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом.

Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

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