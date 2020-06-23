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Зеленского не позвали в суд по иску мэра Черкасс: заседание перенесли

Вторник, 23 июня 2020, 19:02
Зеленского не позвали в суд по иску мэра Черкасс: заседание перенесли

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что президент Владимир Зеленский не явился на судебное заседание по защите чести и достоинства.

Источник: Бондаренко в Facebook

Детали: Заседание состоялось в Печерском районном суде Киева 23 июня. Следующее заседание перенесли на 18 августа.

Прямая речь Бондаренко: "Похоже, для некоторых даже девиз "Главное не победа, а участие" – не аргумент. На судебное заседание ... президент не появился.

По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске".

Что предшествовало:

  • Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
  • Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
  • 27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийЧеркассысуд
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