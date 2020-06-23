Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский не пришел в суд по иску мэра Черкасс: заседание перенесли

Вторник, 23 июня 2020, 19:02

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что президент Владимир Зеленский не явился на судебное заседание по защите чести и достоинства.

Источник: Бондаренко в Facebook

Детали: Заседание состоялось в Печерском районном суде Киева 23 июня. Следующее заседание перенесли на 18 августа.

Прямая речь Бондаренко: "Похоже, для некоторых даже девиз "Главное не победа, а участие" – не аргумент. На судебное заседание ... президент не появился.

По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске".

Что предшествовало:

  • Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
  • Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
  • 27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко: За время карантина мэры укрепили свои позиции. Центральная власть их боится

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЧеркассысуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
Зеленский
Зеленский следит и за паводками, и за результатам взрыва на Позняках
Зеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил "засранцам"
Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...