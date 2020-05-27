Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації за "бандита"
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду позов про захист честі та гідності на президента Володимира Зеленського.
Джерело: його адвокат Денис Ципін у відеозверненні.
Пряма мова: "Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка "бандитом ". Ось відповідь. Побачимось із президентом України в суді".
Деталі: Позов подано до Печерського районного суду. "Згідно з документом, Бондаренко просить стягнути з Зеленського моральну шкоду за приниження честі, гідності та ділової репутації в розмірі однієї гривні.
Що передувало: Під час пресконференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", який вирішив знімати каратнин у місті раніше за всю країну, а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
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Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантиндля частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення були заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почалакримінальне провадження. Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
- Також мер звернувся до президентаУкраїни Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.
- Пізніше суд призупинив рішення міської влади за позовомоблдержадміністрації.