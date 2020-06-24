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Кличко: Постраждалим від вибуху на Позняках дадуть по 50-100 тисяч

Середа, 24 червня 2020, 12:42
Кличко: Постраждалим від вибуху на Позняках дадуть по 50-100 тисяч
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що місто надасть матеріальну допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Джерело: Кличко на брифінгу 24 червня  

Пряма мова: "Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення коштів і надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень. Тим, хто отримав тяжкі травми, виділять по 80 тисяч. Мешканцям із ушкодженнями середньої важкості виплатимо по 70 тисяч гривень.

Ті ж, у кого легкі травми, отримають по 60 тисяч. А люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень за кожного загиблого".

Деталі: Кличко додав, що підписав відповідне розпорядження і найближчим часом люди отримають ці кошти.

Щодо нового житла для всіх постраждалих мешканців, то мер нагадав, що запропонував прем’єр-міністру виділити кошти на це з бюджету міста та держбюджету.
Зокрема, Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень.

Мова йде або про надання грошової компенсації за ринковою вартістю житла. Або про придбання і передачу квартир.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиїввибухнерухомість
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