Кличко: Пострадавшим от взрыва на Позняках дадут по 50-100 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что город окажет материальную помощь пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.
Источник: Кличко на брифинге 24 июня
Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.
Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен.
Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тысяч. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего".
Детали: Кличко добавил, что подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства.
Относительно нового жилья для всех пострадавших жителей, то мэр напомнил, что предложил премьер-министру выделить средства на это из бюджета города и госбюджета.
В частности, Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен.
Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Либо о приобретении и передаче квартир.
Предыстория:
- 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения, погибли 5 человек.
- В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены.
- По факту взрыва в столичной многоэтажке расследуется уголовное производство.
- Позже появилось видео момента взрыва. Основной версией трагедии полиция называет именно газовую смесь.