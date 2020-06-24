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Кличко: Пострадавшим от взрыва на Позняках дадут по 50-100 тысяч

Среда, 24 июня 2020, 12:42
Кличко: Пострадавшим от взрыва на Позняках дадут по 50-100 тысяч
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что город окажет материальную помощь пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.

Источник: Кличко на брифинге 24 июня

Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.

Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен.

Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тысяч. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего".

Детали: Кличко добавил, что подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства.

Относительно нового жилья для всех пострадавших жителей, то мэр напомнил, что предложил премьер-министру выделить средства на это из бюджета города и госбюджета.

В частности, Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен.

Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Либо о приобретении и передаче квартир.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКиеввзрывнедвижимость
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