Танки, "Оcи", "Смерчі", "Буки" і "Гради": Путін проводить військові паради по всій Росії

Вранці 24 червня у багатьох містах Росії проходять військові паради на честь 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні і перед референдумом, який може дозволити правити президенту РФ Володимиру Путіну до 2036 року.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Паради вже пройшли в Петропавловську-Камчатському, на Камчатці, на Сахаліні, у Владивостоці, в Хабаровську, в Уссурійську, в Білогірську та інших містах.

Центральними вулицями міст пройшли піші розрахунки від 1 тисячі осіб (в Білогірську близько 1400 військовослужбовців, в Уссурійську близько 2000, в Хабаровську 3401 солдат) і механізовані колони, в складі яких були представлені сучасні бронетранспортери БТР-82А і зенітні ракетні комплекси С-400 "Тріумф", комплекси ППО "Оса".

А також берегові ракетні комплекси "Бастіон", зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", реактивні системи залпового вогню "Град", самохідні артилерійські установки "Гвоздика", бойові машини піхоти БМП-2М, автомобілі багатоцільового призначення "Тигр-М" і танк Т-80 БВ.

Крім того, на парадах демонстрували реактивні системи залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерійські установки "Малка", "Гіацинт", самохідні міномети "Тюльпан", бронетранспортери БТР-80, БТР-82А, ЗРК "Тор-М2У", "Бук", важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек", машини хімічної розвідки РХМ-6, ОТРК "Іскандер", зенітні ракетні системи С-300 ПС і С-400, комплекси радіоелектронної боротьби "Леєр-2" і "Інфауна".

У багатьох містах о 23:00 за місцевим часом заплановані святкові артилерійські салюти.

У Міноборони РФ відзначили, що перед парадами "провели комплекси санітарно-протиепідемічних заходів", щоб уникнути поширення коронавірусу. Зокрема, провели дезінфекцію транспортних засобів для перевезення особового складу.

Повідомляється, що всі учасники параду знаходяться під "пильним наглядом військових медиків".

Також 24 червня парад відбудеться на Червоній площі в Москві.

На цей захід запросили президентів багатьох країн.

Свої візити до Путіна, за словами прессекретаря російського президента, підтвердили глави семи держав: Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Сербії, а також член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік.

Також парад відвідають так звані президенти окупованих Росією Південної Осетії і Абхазії.

Усі фото з сайту Міноброни РФ

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