Космічний корабель SpaceX Crew Dragon повернеться на Землю у серпні

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon разом з екіпажем повернеться на Землю на початку серпня.

Джерело: Керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч

Деталі: Напередодні повернення, астронавти Даглас Герлі і Роберт Бенкен будуть відпрацювати можливі надзвичайні ситуації, решту часу екіпаж Crew Dragon витратить на науково-дослідну роботу на борту МКС.

Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test, says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea