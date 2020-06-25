Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon повернеться на Землю у серпні

Четвер, 25 червня 2020, 02:50
Космічний корабель SpaceX Crew Dragon повернеться на Землю у серпні

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon разом з екіпажем повернеться на Землю на початку серпня.

Джерело: Керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч

Деталі: Напередодні повернення, астронавти Даглас Герлі і Роберт Бенкен будуть відпрацювати можливі надзвичайні ситуації, решту часу екіпаж Crew Dragon витратить на науково-дослідну роботу на борту МКС.

Що було раніше: В NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon у перший тиждень на МКС

Нагадаємо:

  • Компанія Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA 30 травня запустила на МКС космічний корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту.
  • Вперше за майже 10 років двоє американських астронавтів полетіли на МКС не на російському "Союзі", а на американському кораблі. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в $50 мільйонів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - $90 мільйонів.

Теми: космосСШАІлон Маск
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
космос
Одне із найзагадковіших явищ у Всесвіті: телескоп Вебба зробив фото потенційних "темних зірок"
Астрономи за допомогою радіохвиль виявили найхолоднішого коричневого карлика
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: