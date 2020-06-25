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Космічний корабель SpaceX Crew Dragon повернеться на Землю у серпні

Четвер, 25 червня 2020, 02:50

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon разом з екіпажем повернеться на Землю на початку серпня.

Джерело: Керівник пілотованої програми NASA Стів Стіч

Деталі: Напередодні повернення, астронавти Даглас Герлі і Роберт Бенкен будуть відпрацювати можливі надзвичайні ситуації, решту часу екіпаж Crew Dragon витратить на науково-дослідну роботу на борту МКС.

Що було раніше: В NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon у перший тиждень на МКС

Нагадаємо:

  • Компанія Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA 30 травня запустила на МКС космічний корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту.
  • Вперше за майже 10 років двоє американських астронавтів полетіли на МКС не на російському "Союзі", а на американському кораблі. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в $50 мільйонів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - $90 мільйонів.

Теми: космосСШАІлон Маск


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