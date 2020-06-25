Космический корабль SpaceX Crew Dragon возвратится на Землю в августе
Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon вместе с экипажем вернется на Землю в начале августа.
Источник: Руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич
Детали: Накануне возвращения, астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен будут отработать возможные чрезвычайные ситуации, остальное время экипаж Crew Dragon потратит на научно-исследовательскую работу на борту МКС.
Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test, says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea— NASA (@NASA) June 24, 2020
Что было ранее: В NASA рассказали, чем занимался экипаж Crew Dragon в первую неделю на МКС
Напомним:
- Компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту.
- Впервые за почти 10 лет двое американских астронавтов полетели на МКС не в российском "Союзе", а на американском корабле. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в $50 миллионов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - $90 миллионов.