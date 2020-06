Космический корабль SpaceX Crew Dragon возвратится на Землю в августе

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon вместе с экипажем вернется на Землю в начале августа.

Источник: Руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич

Детали: Накануне возвращения, астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен будут отработать возможные чрезвычайные ситуации, остальное время экипаж Crew Dragon потратит на научно-исследовательскую работу на борту МКС.

Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test, says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea