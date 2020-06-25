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Космический корабль SpaceX Crew Dragon возвратится на Землю в августе

Четверг, 25 июня 2020, 02:50

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon вместе с экипажем вернется на Землю в начале августа.

Источник: Руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич

Детали: Накануне возвращения, астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен будут отработать возможные чрезвычайные ситуации, остальное время экипаж Crew Dragon потратит на научно-исследовательскую работу на борту МКС.

Что было ранее: В NASA рассказали, чем занимался экипаж Crew Dragon в первую неделю на МКС

Напомним:

  • Компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту.
  • Впервые за почти 10 лет двое американских астронавтов полетели на МКС не в российском "Союзе", а на американском корабле. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в $50 миллионов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - $90 миллионов.

Темы: космосСШАИлон Маск


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