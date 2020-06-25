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Поліція заявляє, що готова надати цілодобову охорону постраждалій у Кагарлику

Четвер, 25 червня 2020, 15:50

Правоохоронці Київської області повідомили, що готові надати цілодобову охорону потерпілій від згвалтування у поліцейському відділку у Кагарлику. До того депутатки різних фракцій заявили, що поліція саботує справу і не надала захисту постраждалій.

Джерело: пресслужба поліції Київщини, МВС

Дослівно: "Поліція Київської області готова забезпечити цілодобову охорону потерпілій від дій співробітників Кагарлицького відділу поліції.

Нині за заявою жінки охорона надається за її потребою та на час судових засідань. Окрім того, у її будинку встановлена тривожна кнопка для негайного виклику поліцейських".

Деталі: Організацію забезпечення охорони у поліції поклали на полк особливого призначення поліції Київщини.

Водночас, на брифінгу 25 червня, адвокати жінки та кілька нардепок різних фракцій розповіли, що правоохоронці, попри погрози і тиск, який чинять на дівчину не забезпечили її охороною.

За словами нардепки "Голосу" Олександри Устінової, поліцейські відмовилися надати дівчині цілодобовий захист, тому що вона не може забезпечити їх відповідними умовами: харчуванням та ночівлею.

Крім того, нардеп зазначила, що кнопка виклику, яку встановили у будинку жінки, знаходиться за багато кілометрів від поліції, тому оцінити її ефективність важко.

Також нардеп зазначила, що адвокат, якого обіцяли надати жінці в МВС фактично "зливав" справу, адже майже за місяць не клопотав ні про одну експертизу, навіть не ходив на допити з потерпілою.

Устінова додала, що адвоката жінці надав нібито заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Водночас, нардепки різних фракцій, адвокатки і громадські активістки об’єдналися, бо вважаються випадок у відділку поліції Кагарлику справою честі.

Що було раніше: У червні адвокати потерпілою уже скаржилися, що поліція так і не надала жінці охорони, хоча вони зверталися до правоохоронців.

Знати більше: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

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Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.

Українська правда
Теми: Кагарликполіція


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