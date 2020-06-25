Полиция заявляет, что готова предоставить круглосуточную охрану пострадавшей в Кагарлыке
Правоохранители Киевской области сообщили, что готовы предоставить круглосуточную охрану пострадавшей от изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке. Ранее депутатки различных фракций заявили, что полиция саботирует дело и не предоставила защиты пострадавшей.
Источник: пресс-служба полиции Киевщины, МВД
Дословно: "Полиция Киевской области готова обеспечить круглосуточную охрану пострадавшей от действий сотрудников Кагарлицкого отдела полиции.
Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется за потребностью и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для немедленного вызова полицейских".
Детали: Организация обеспечения охраны в полиции положили на полк особого назначения полиции Киевщины.
В то же время, на брифинге 25 июня, адвокаты женщины и несколько нардепок различных фракций рассказали, что правоохранители, несмотря на угрозы и давление, которое оказывают на девушку не обеспечили ее охраной.
По словам нардепки "Голоса" Александры Устиновой, полицейские отказались предоставить девушке круглосуточную защиту, потому что она не может обеспечить их соответствующими условиями: питанием и ночевкой.
Кроме того, нардеп отметила, что кнопка вызова, которую установили в доме женщины, находится за много километров от полиции, поэтому оценить ее эффективность трудно.
Также нардеп отметила, что адвокат, которого обещали предоставить женщине в МВД фактически "сливал" дело, ведь почти за месяц не хлопотал ни об одной экспертизе, даже не ходил на допросы с потерпевшей.
Устинова добавила, что адвоката женщине предоставил якобы заместитель министра МВД Антон Геращенко.
В то же время, нардепки различных фракций, адвокаты и общественные активистки объединились, потому что считаются случай в отделении полиции Кагарлыке делом чести.
Что было раньше: В июне адвокаты потерпевшей уже жаловались, что полиция так и не предоставила женщине охраны, хотя они обращались к правоохранителям.
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Предыстория:
- 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.
- 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.