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Полиция заявляет, что готова предоставить круглосуточную охрану пострадавшей в Кагарлыке

Четверг, 25 июня 2020, 15:50
Полиция заявляет, что готова предоставить круглосуточную охрану пострадавшей в Кагарлыке

Правоохранители Киевской области сообщили, что готовы предоставить круглосуточную охрану пострадавшей от изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке. Ранее депутатки различных фракций заявили, что полиция саботирует дело и не предоставила защиты пострадавшей.

Источник: пресс-служба полиции Киевщины, МВД

Дословно: "Полиция Киевской области готова обеспечить круглосуточную охрану пострадавшей от действий сотрудников Кагарлицкого отдела полиции.

Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется за потребностью и на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена ​​тревожная кнопка для немедленного вызова полицейских".

Детали: Организация обеспечения охраны в полиции положили на полк особого назначения полиции Киевщины.

В то же время, на брифинге 25 июня, адвокаты женщины и несколько нардепок различных фракций рассказали, что правоохранители, несмотря на угрозы и давление, которое оказывают на девушку не обеспечили ее охраной.

По словам нардепки "Голоса" Александры Устиновой, полицейские отказались предоставить девушке круглосуточную защиту, потому что она не может обеспечить их соответствующими условиями: питанием и ночевкой.

Кроме того, нардеп отметила, что кнопка вызова, которую установили в доме женщины, находится за много километров от полиции, поэтому оценить ее эффективность трудно.

Также нардеп отметила, что адвокат, которого обещали предоставить женщине в МВД фактически "сливал" дело, ведь почти за месяц не хлопотал ни об одной экспертизе, даже не ходил на допросы с потерпевшей.

Устинова добавила, что адвоката женщине предоставил якобы заместитель министра МВД Антон Геращенко.

В то же время, нардепки различных фракций, адвокаты и общественные активистки объединились, потому что считаются случай в отделении полиции Кагарлыке делом чести.

Что было раньше: В июне адвокаты потерпевшей уже жаловались, что полиция так и не предоставила женщине охраны, хотя они обращались к правоохранителям.

Знать больше: Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно

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Предыстория:

  • 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив
  • 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Кагарлыкполиция
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