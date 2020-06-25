Одещина готується до підтоплення

Голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що Одеська область розпочала підготовку до можливих повеней, через великі кількість води, яка рухається із заходу країни.

Джерело: Facebook-сторінка Куцого

Пряма мова: "Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць".

Деталі: Куций закликав у ці вихідні мешканців Одещини та туристів пропустити відпочинок на річці чи лимані, бо це може бути смертельно небезпечно.

Наразі на Одещині Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю в посиленому режимі проводить моніторинг і контроль за обстановкою на водних об'єктах.

Зранку глава ОДА зібрав термінову нараду щодо ситуації з повінню, адже Бессарабія та північ області вже потерпають від негоди.

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