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Одещина готується до підтоплення

Четвер, 25 червня 2020, 17:07
ДСНС Одеської області

Голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що Одеська область розпочала підготовку до можливих повеней, через великі кількість води, яка рухається із заходу країни.

Джерело: Facebook-сторінка Куцого

Пряма мова: "Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць".

Деталі: Куций закликав у ці вихідні мешканців Одещини та туристів пропустити відпочинок на річці чи лимані, бо це може бути смертельно небезпечно.

Наразі на Одещині Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю в посиленому режимі проводить моніторинг і контроль за обстановкою на водних об'єктах.

Зранку глава ОДА зібрав термінову нараду щодо ситуації з повінню, адже Бессарабія та північ області вже потерпають від негоди.

Передісторія: 

  • На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • Синоптики оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.
  • У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве, яке було туристичною атракцією.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.

Українська правда
Теми: Одеська областьпогодавода


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