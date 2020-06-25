Одещина готується до підтоплення
Голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що Одеська область розпочала підготовку до можливих повеней, через великі кількість води, яка рухається із заходу країни.
Джерело: Facebook-сторінка Куцого
Пряма мова: "Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць".
Деталі: Куций закликав у ці вихідні мешканців Одещини та туристів пропустити відпочинок на річці чи лимані, бо це може бути смертельно небезпечно.
Наразі на Одещині Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю в посиленому режимі проводить моніторинг і контроль за обстановкою на водних об'єктах.
Зранку глава ОДА зібрав термінову нараду щодо ситуації з повінню, адже Бессарабія та північ області вже потерпають від негоди.
Передісторія:
- На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
- За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
- Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
- Синоптики оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.
- У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве, яке було туристичною атракцією.
- 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.