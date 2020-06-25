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Одещина готується до підтоплення

Четвер, 25 червня 2020, 17:07
Одещина готується до підтоплення
ДСНС Одеської області

Голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що Одеська область розпочала підготовку до можливих повеней, через великі кількість води, яка рухається із заходу країни.

Джерело: Facebook-сторінка Куцого

Пряма мова: "Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць".

Деталі: Куций закликав у ці вихідні мешканців Одещини та туристів пропустити відпочинок на річці чи лимані, бо це може бути смертельно небезпечно.

Наразі на Одещині Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю в посиленому режимі проводить моніторинг і контроль за обстановкою на водних об'єктах.

Зранку глава ОДА зібрав термінову нараду щодо ситуації з повінню, адже Бессарабія та північ області вже потерпають від негоди.

Передісторія: 

  • На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • Синоптики оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.
  • У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве, яке було туристичною атракцією.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.

Українська правда
Теми: Одеська областьпогодавода
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