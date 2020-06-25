Одесская область готовится к подтоплению
Председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что Одесская область начала подготовку к возможным наводнениям, из-за большого количества воды, которая движется с запада страны.
Источник: Facebook-страница Куцого
Прямая речь: "Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковский и Яськивской ОТО - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам".
Детали: Куцый призвал в эти выходные жителей Одесской области и туристов пропустить отдых на реке или лимане, ведь это может быть смертельно опасно.
Сейчас в Одесской области Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме проводит мониторинг и контроль за обстановкой на водных объектах.
Утром глава ОГА собрал срочное совещание из-за ситуации с наводнением, ведь Бессарабия и север области уже страдают от непогоды.
Напомним:
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- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
- Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
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