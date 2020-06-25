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Одесская область готовится к подтоплению

Четверг, 25 июня 2020, 17:07
Одесская область готовится к подтоплению
ГСЧС Одесской области

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что Одесская область начала подготовку к возможным наводнениям, из-за большого количества воды, которая движется с запада страны.

Источник: Facebook-страница Куцого

Прямая речь: "Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковский и Яськивской ОТО - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам".

Детали: Куцый призвал в эти выходные жителей Одесской области и туристов пропустить отдых на реке или лимане, ведь это может быть смертельно опасно.

Сейчас в Одесской области Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме проводит мониторинг и контроль за обстановкой на водных объектах.

Утром глава ОГА собрал срочное совещание из-за ситуации с наводнением, ведь Бессарабия и север области уже страдают от непогоды.

Напомним: 

  • На территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
  • Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного поднятия уровня воды на реке Прут, в Черновцах готовятся к затоплению нескольких сел, автодороги и рынка.
  • В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое, бывшее туристической достопримечательностью.
  • 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.

Украинская правда
Темы: Одесская областьпогодавода
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