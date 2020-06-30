Суд виправдав трьох нападників на Найєма

Шевченківський районний суд Києва виправдав трьох чоловіків, які у квітні 2018 року напали народного депутата 8 скликання Мустафу Найєма.

Джерело: брат Мустафи юрист Масі Найєм у Facebook, екснардеп Мустафа Найєм у Facebook

Пряма мова: "Суддя Шевченківського районного суду Голуб Оксана Анатоліївна виправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха

Деталі: За словами Масі, аргументація суду, наскільки це зрозуміло зараз без тексту вироку: відсутність в діях перелічених осіб складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України та недопустимість окремих доказів.

Він вказує на підстави вважати, що на етапі досудового розслідування було допущено ряд помилок, що негативно відобразились на результатах судового розгляду справи - в частині фіксації доказів, документального оформлення групи прокурорів та слідчих, правової кваліфікації.

Проте захист переконаний, що незважаючи на помилки

а) в ході судового розгляду прокурором доведено наявність в діях обвинувачених складу злочину "хуліганство" і в діях обвинувачених наявний такий склад злочину;

б) допущені процесуальні помилки не є такими, що є підставою для визнання зібраних доказів недопустимими.

Захист Найєма має намір подавати апеляцію. Сам потерпілий - екс-нардеп Мустафа Найєм зазначив намір: якщо потрібно - дійти до Європейського суду з прав людини.

Він уточнив, що суд повністю виправдав трьох з чотирьох обвинувачених. По четвертому обвинуваченому суд все ще йде.

Пряма мова: "В ході останнього судового суддя відмовила мені в участі в дебатах, відмовилася дати слово свідкам збору доказів, які не долучила до матеріалів результати однієї з судово-медичних експертиз, і не захотіла досліджувати завідомо неправдиві показання свідка у справі, який незрозуміло звідки взявся.

Це просто факти - порушення, які очевидні, навіть якщо ви зовсім нічого не тямите в процесуальному праві...

Я впевнений, що справедливість на нашому боці. І це не мій програш. Не моїх адвокатів ... Це програш всіх нас, кожного, хто може опинитися в подібній ситуації дорожнього свавілля - починаючи від простого громадянина і закінчуючи самою суддею Голуб".

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