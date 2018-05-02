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Нападника на Найєма оголосили у розшук

Середа, 2 травня 2018, 12:34
Нападника на Найєма оголосили у розшук

Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук.

Інформація про Саітова, що переховується від органів влади, розмішена на сайті МВС.  

 

Зловмисника з 1 травня розшукує Шевченківське райуправління поліції Києва. 

Саітова підозрюють у вчиненні злочинів за ч.2 ст.296 (хуліганство, здійснене групою осіб) і ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

За даними нардепа Антона Геращенка, далі Магомета Саітова оголосять в міжнародний розшук через Інтерпол.

Внаслідок сутички на дорозі 30 квітня Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію. 

Двоє з затриманих поліцією учасників бійки мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один – громадян України. 

Нардеп Антон Геращенко оприлюднив інформацію про трьох затриманих після конфлікту: ними виявилися Саітов Ахмед Абубакарович, 1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуєвич 1996 р.н. і Умал Тімербілатов Русланович 1996 р.н.

У свою чергу брат нардепа Масі Найєм заявив, що четвертим учасником конфлікту, якому вдалося втекти від поліції, ймовірно є Саітов на прізвисько Мага.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс".

Підозрюваним у нападі на нардепа було оголошено про підозри: трьом – за ст. 296 "хуліганство", четвертому, якому вдалося втекти з місця події, – заочно, за ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.   

Найєм заявив, що четвертий учасник конфлікту, якого поліція не змогла затримати, вилетів з України до Баку.

У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

Згідно з відео, яке оприлюднили ввечері 1 травня, участь у конфлікті з Найємом брали не чотири, а п'ять нападників.

Українська правда

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Теми: КиївНайємМВСрозшук
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